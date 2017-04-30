Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    44-летний вратарь «Пачуки» в добавленное время забил команде, которой принадлежит больше 20 лет

    Теги видео высшая лига Мексика Пачука Крус Асуль Оскар Перес

    44-летний вратарь мексиканского клуба «Пачука» Оскар Перес в добавленное время спас свою команду от поражения в матче с «Крус Асулем».

    На 93-й минуте он сделал счет 2:2, забив головой после углового. 

    Интересно, что Перес с 1993 года принадлежит «Крус Асулю» и провел в его составе более 400 матчей. За «Пачуку» он играет с 2013 года на правах аренды. 

    Подробную статистику выступлений Переса смотрите здесь.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться