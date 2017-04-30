44-летний вратарь «Пачуки» в добавленное время забил команде, которой принадлежит больше 20 лет

44-летний вратарь мексиканского клуба «Пачука» Оскар Перес в добавленное время спас свою команду от поражения в матче с «Крус Асулем».

На 93-й минуте он сделал счет 2:2, забив головой после углового.

Интересно, что Перес с 1993 года принадлежит «Крус Асулю» и провел в его составе более 400 матчей. За «Пачуку» он играет с 2013 года на правах аренды.

Подробную статистику выступлений Переса смотрите здесь.