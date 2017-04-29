Журналист As и Sky Sports Гильем Балаге считает, что «МЮ» может продать вратаря Давида Де Хеа в «Реал» против воли игрока.

«Хочет ли «Реал» купить Де Хеа? Да уж наверняка. Но меня удивляет: у «МЮ» нет нужды продавать Де Хеа, неужели такой клуб готов его отпустить? Похоже, тут какой-то неочевидный мотив. Полно слухов, что Де Хеа точно перейдет в «Реал», но я не уверен, что он сам этого хочет.

Зачем ему уходить в «Реал» из топ-клуба на подъеме, где он без вопросов номер один? Денег будет меньше, давления – больше.

Много раз испанская пресса говорила, что Де Хеа не просто хочет уйти из «МЮ», но даже попросил о трансфере. Мне сказали, что он не говорил руководству «Юнайтед» ничего подобного.

Надежные источники сообщили мне, что «Манчестер Юнайтед» готов потратить этим летом от 300 до 400 миллионов фунтов. Я не пойму, зачем им продавать Де Хеа, одного из своих самых ценных игроков, особенно если он не хочет уходить?

Меня удивляет, что в последнее время он не всегда попадает в основу. Я чувствую, что Де Хеа очень скоро может оказаться в ситуации, когда у него не останется выбора. В итоге «Реалу» придется заплатить «МЮ» много денег за его переход. Лучший вратарь Испании, а то и всего мира, может вернуться домой, даже если ему этого не хочется», – сказал Балаге.