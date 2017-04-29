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    Виталий Мутко: «Есть отставание по приведению в порядок газона «Крестовского». Просто мы северная страна»

    Теги Зенит Виталий Мутко Лужники Премьер-лига Россия Лига чемпионов Крестовский Краснодар

    Глава РФС Виталий Мутко оценил уровень подготовки арены «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.

    «На матче с «Краснодаром» стадион будет работать в полном объеме. Идет наладка. Есть отставание по приведению в порядок газона, но просто мы северная страна. Я уверен, агрономы справятся. Стадион в целом готов, принят в эксплуатацию. Все пройдет на самом высоком уровне».

    Также Мутко прокомментировал готовность стадиона «Лужники» принять турниры международного уровня.

    «Будем думать вместе с владельцем стадиона – правительством Москвы, как содержать «Лужники». В целом «Лужники» могут претендовать на финал Лиги чемпионов, надо подумать, в какие сроки подать заявку», – цитирует Мутко «Р-Спорт».

    Новый стадион принял первый официальный матч в рамках 24-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Уралом» (2:0).

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