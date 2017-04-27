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    Виталий Мутко: «Расследование во Франции по ЧМ-2018 не должно нас волновать. Мы никого не подкупали»

    Теги Виталий Мутко ФИФА ЧМ-2018 политика

    Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко высказал мнение о расследование французской прокуратуры по делу о коррупции в ФИФА.

    «Это не первое такое расследование. Они занимаются этим уже 10 лет.

    Любой повод дискредитировать чемпионат мира в России будет использоваться. Мы должны к этому привыкнуть и спокойно к этому относиться.

    Две прокуратуры – американская и швейцарская – уже ведут расследования, на это тратятся бюджетные деньги. Если у правительства Франции есть деньги в бюджете, чтобы расследовать это дело, то пусть это делают.

     Я лично это не читал, это нас не должно волновать. Мы никого не подкупали, представляли свою заявку от души», – сказал Мутко.

    Прокуратура Франции расследует коррупцию в ФИФА и выборы стран-хозяек ЧМ-2018, ЧМ-2022

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