Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко высказал мнение о расследование французской прокуратуры по делу о коррупции в .

«Это не первое такое расследование. Они занимаются этим уже 10 лет.

Любой повод дискредитировать чемпионат мира в России будет использоваться. Мы должны к этому привыкнуть и спокойно к этому относиться.

Две прокуратуры – американская и швейцарская – уже ведут расследования, на это тратятся бюджетные деньги. Если у правительства Франции есть деньги в бюджете, чтобы расследовать это дело, то пусть это делают.

Я лично это не читал, это нас не должно волновать. Мы никого не подкупали, представляли свою заявку от души», – сказал Мутко.

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