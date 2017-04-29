Феллайни дисквалифицирован на 3 матча за бодание Агуэро
Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала полузащитника «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллайни на три матча по итогам перенесенной игры чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (0:0).
Кроме того, 29-летний бельгиец получил от FA письменное предупреждение.
Феллайни наказан за красную карточку, полученную за то, что он боднул головой форварда «Сити» Серхио Агуэро.
Сообщается, что Феллайни избежал дополнительных санкций за отказ покидать поле после удаления.
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