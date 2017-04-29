Феллайни дисквалифицирован на 3 матча за бодание Агуэро

Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала полузащитника Маруана Феллайни на три матча по итогам перенесенной игры чемпионата Англии с (0:0).

Кроме того, 29-летний бельгиец получил от FA письменное предупреждение.

Феллайни наказан за красную карточку, полученную за то, что он боднул головой форварда «Сити» .

Сообщается, что Феллайни избежал дополнительных санкций за отказ покидать поле после удаления.

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