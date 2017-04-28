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    Жозе Моуринью: «Феллайни сказал, что его удалили, потому что он Феллайни»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Манчестер Сити премьер-лига Англия Серхио Агуэро травмы судьи Маруан Феллайни Мартин Аткинсон Поль Погба Тимоти Фосу-Менса

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью проанализировал ничью в перенесенном матче 26-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:0).

    Об игре

    «Мы хотели сделать больше в атаке, больше использовать контратаки. В первом тайме мы хорошо контролировали игру, после перерыва стало заметно сложнее.

    Нам пришлось принять решение – играть на ничью. И нам пришлось постараться, чтобы заработать одно очко. Соперник начал мощно, давил на нас.

    Я обещал не говорить о тех футболистах, которые не играли, и не буду, но в полузащите у нас не было класса, нам его не хватало в центре поля.

    В первом тайме мы все время были опасны. Были такие моменты, когда наши перемещения могли стать началом чего-то важного, но мы теряли слишком много мячей».

    Об удалении Феллайни, который боднул Агуэро

    «Я не видел инцидент с участием Феллайни по ТВ, но я говорил с Маруаном. Он считает, что его удалили, потому что он Феллайни.

    Я говорил с Мартином Аткинсоном (судья матча – прим. Sports.ru). Он думает, что это красная карточка.

    Полагаю, что это немного красная карточка и еще очень умный и опытный аргентинский футболист.

    Феллайни расстроен. Он полагает, что другого игрока, вероятно, не удалили бы. Маруан говорит, что Агуэро умен, потому что так отреагировал. Нам пришлось 15 минут играть уставшей командой».

    О команде

    «Конечно, с таким большим количеством проблем, травм и матчей у игроков невероятная усталость. Но парни отдали все силы, и первая половина матча была такой, как мы и хотели – мы все контролировали и довольно легко оборонялись.

    Во втором тайме из-за ранних потерь мяча мы не могли начинать контратаки».

    О потерях игроков

    «Погба получил травму, потому что играл два часа с «Андерлехтом» и через два дня должен был играть с «Бернли». У нас есть случайные травмы и серьезные травмы, есть травмы из-за усталости.

    Сегодня мы потеряли еще двух игроков – Фосу-Менса получил серьезную травму в последнем моменте, а Феллайни дисквалифицирован.

    Нам не хватает игроков. Это очень сложно, но у команды потрясающий характер, и я очень горжусь парнями».

    Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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