Райола предложил Доннарумму «Интеру»
Мино Райола, агент вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, предложил услуги игрока «Интеру».
Сообщается, что китайские владельцы «Интера» не прочь приобрести 18-летнего голкипера сборной Италии и уже начали соответствующие переговоры.
Однако «Милан» если и согласится продать Доннарумму, то только зарубежному клубу. Предполагается, что контакты Райолы с «Интером» – не более чем тактический ход во время переговоров с «Миланом» о новом контракте вратаря.
Последнее предложение «Милана» составило 3,5 миллиона евро в год плюс капитанская повязка для Доннаруммы. Райола, в свою очередь, добивается включения в контракт пункта о том, что он получит 15% от суммы продажи голкипера в другой клуб.
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