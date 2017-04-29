Райола предложил Доннарумму «Интеру»

Мино Райола, агент вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, предложил услуги игрока «Интеру».

Сообщается, что китайские владельцы не прочь приобрести 18-летнего голкипера сборной Италии и уже начали соответствующие переговоры.

Однако «Милан» если и согласится продать Доннарумму, то только зарубежному клубу. Предполагается, что контакты Райолы с «Интером» – не более чем тактический ход во время переговоров с «Миланом» о новом контракте вратаря.

Последнее предложение «Милана» составило 3,5 миллиона евро в год плюс капитанская повязка для Доннаруммы. Райола, в свою очередь, добивается включения в контракт пункта о том, что он получит 15% от суммы продажи голкипера в другой клуб.

«Реал», «МЮ» и «Ман Сити» предлагают Доннарумме 7,5 млн евро в год