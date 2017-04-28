«МЮ» планирует приобрести Морату вместе с Гризманном
«Манчестер Юнайтед» по окончании сезона намерен купить сразу двух форвардов.
Сообщается, что манкунианцы хотят подписать Альваро Морату («Реал») и Антуана Гризманна («Атлетико») одновременно в связи с вероятным уходом Уэйна Руни и травмой Златана Ибрагимовича, который выбыл на 9 месяцев.
В следующем сезоне главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью планирует сделать ставку в атаке на Морату, Гризманна, а также Маркуса Рэшфорда.
«Реал» оценивает Морату в 40 миллионов фунтов, рассчитывая получить взамен вратаря «МЮ» Давида Де Хеа.
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