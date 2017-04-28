«МЮ» планирует приобрести Морату вместе с Гризманном

по окончании сезона намерен купить сразу двух форвардов.

Сообщается, что манкунианцы хотят подписать Альваро Морату ( ) и Антуана Гризманна («Атлетико») одновременно в связи с вероятным уходом Уэйна Руни и травмой Златана Ибрагимовича, который выбыл на 9 месяцев.

В следующем сезоне главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью планирует сделать ставку в атаке на Морату, Гризманна, а также Маркуса Рэшфорда.

«Реал» оценивает Морату в 40 миллионов фунтов, рассчитывая получить взамен вратаря «МЮ» Давида Де Хеа.