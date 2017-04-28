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    «МЮ» планирует приобрести Морату вместе с Гризманном

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Атлетико примера Испания возможные трансферы Антуан Гризманн Альваро Мората

    «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона намерен купить сразу двух форвардов.

    Сообщается, что манкунианцы хотят подписать Альваро Морату («Реал») и Антуана Гризманна («Атлетико») одновременно в связи с вероятным уходом Уэйна Руни и травмой Златана Ибрагимовича, который выбыл на 9 месяцев.

    В следующем сезоне главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью планирует сделать ставку в атаке на Морату, Гризманна, а также Маркуса Рэшфорда.

    «Реал» оценивает Морату в 40 миллионов фунтов, рассчитывая получить взамен вратаря «МЮ» Давида Де Хеа.

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