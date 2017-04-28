Владислав Безбородов о матче «Анжи» – «Томь»: «Три пенальти назначены верно. Меня ничего не гложет»

Арбитр Владислав Безбородов прокомментировал свою работу на матче РФПЛ «Анжи» – (3:3), в котором было назначено три 11-метровых.

«Три пенальти назначены верно. Будь в этих решениях ошибки, тогда другое дело. А так – правда на моей стороне.

Сделал качественно свою работу, меня ничего не гложет. Нормальный подход», – сказал Безбородов.

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