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    Хосеп Гвардиола: «Я доволен. Непросто играть, когда у соперника так много футболистов за линией мяча»

    Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Хосеп Гвардиола

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью в перенесенном матче 26-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

    «Мы не можем забывать о том, против какой команды играли сегодня. Они создали два голевых момента. Я доволен.

    Знаю, как трудно играть против «МЮ». У нас есть талантливые игроки, но непросто, когда у соперника так много футболистов за линией мяча.

    Теперь каждая игра до конца сезона будет как финал. Впереди сложные матчи, и мы знаем, что не побеждать в них – не вариант. Важна каждая игра», – сказал Гвардиола.

    Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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