Прокуратура Франции расследует коррупцию в ФИФА и выборы стран-хозяек ЧМ-2018, ЧМ-2022

Финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование коррупции в ФИФА.

Расследование касается и процесса выборов стран-хозяек ближайших мировых первенств – в России и ЧМ-2022 в Катаре.

В ходе дела сотрудники прокуратуры посетили в Швейцарии экс-президента ФИФА Йозефа Блаттера и провели с ним беседу, опросив его в качестве свидетеля.

Французскую прокуратуру интересуют в первую очередь французские фигуранты коррупционного скандала.

Йозеф Блаттер: «У нас было джентльменское соглашение, что ЧМ-2018 и ЧМ-2022 получат две сверхдержавы – Россия и США»