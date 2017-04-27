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    Прокуратура Франции расследует коррупцию в ФИФА и выборы стран-хозяек ЧМ-2018, ЧМ-2022

    Теги ФИФА Йозеф Блаттер ЧМ-2018 ЧМ-2022

    Финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование коррупции в ФИФА.

    Расследование касается и процесса выборов стран-хозяек ближайших мировых первенств – ЧМ-2018 в России и ЧМ-2022 в Катаре.

    В ходе дела сотрудники прокуратуры посетили в Швейцарии экс-президента ФИФА Йозефа Блаттера и провели с ним беседу, опросив его в качестве свидетеля.

    Французскую прокуратуру интересуют в первую очередь французские фигуранты коррупционного скандала.

    Йозеф Блаттер: «У нас было джентльменское соглашение, что ЧМ-2018 и ЧМ-2022 получат две сверхдержавы – Россия и США»

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