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    Президент «Малаги»: «Отбросы Каталонии не почувствуют вкуса победы в чемпионате»

    Теги Барселона Реал Мадрид примера Испания Малага Мичел Гонсалес Абдулла Аль-Тани

    Владелец «Малаги» Абдулла Аль-Тани выступил против «Барселоны», оскорбив ее в социальной сети Twitter.

    В ответ на просьбу болельщика каталонской команды обыграть «Реал» в 38-м туре чемпионата Испании шейх написал: «Да поможет нам Всевышний победить на поле. Но отбросы Каталонии не почувствуют вкуса победы в чемпионате после вранья о Мичеле».

    Ранее тренер «Малаги» Мичел, проведший большую часть своей игровой карьере в «Реале», признался, что хотел бы, чтобы судьба чемпионской гонки решилась до последнего тура, в котором его команда встретится с королевским клубом.

    Луис Энрике: «Можем ли рассчитывать, что «Малага» обыграет «Реал»? Если бы у бабушки были колеса, она была бы велосипедом»

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