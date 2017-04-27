Владелец «Малаги» Абдулла Аль-Тани выступил против «Барселоны», оскорбив ее в социальной сети Twitter.

В ответ на просьбу болельщика каталонской команды обыграть «Реал» в 38-м туре чемпионата Испании шейх написал: «Да поможет нам Всевышний победить на поле. Но отбросы Каталонии не почувствуют вкуса победы в чемпионате после вранья о Мичеле».

Ранее тренер «Малаги» Мичел, проведший большую часть своей игровой карьере в «Реале», признался, что хотел бы, чтобы судьба чемпионской гонки решилась до последнего тура, в котором его команда встретится с королевским клубом.

Луис Энрике: «Можем ли рассчитывать, что «Малага» обыграет «Реал»? Если бы у бабушки были колеса, она была бы велосипедом»