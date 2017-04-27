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    Луис Энрике: «Можем ли рассчитывать, что «Малага» обыграет «Реал»? Если бы у бабушки были колеса, она была бы велосипедом»

    Теги Барселона Осасуна примера Испания Хавьер Маскерано Луис Энрике Пако Алькасер Андре Гомеш

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился мнением о победе над «Осасуной» (7:1).

    – Этот матч добавит уверенности Пако Алькасеру и Андре Гомешу.

    То, что Маскерано раньше не забивал, – просто удивительно. Это топ-игрок, его уровень очень высок.

    – Может ли «Барселона» рассчитывать на то, что «Малага» обыграет в последнем туре «Реал»?

    – Если бы у моей бабушки были колеса, она была бы велосипедом, – отшутился Энрике.

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