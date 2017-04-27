Главный тренер «Барселоны» поделился мнением о победе над «Осасуной» (7:1).

– Этот матч добавит уверенности Пако Алькасеру и Андре Гомешу.

То, что раньше не забивал, – просто удивительно. Это топ-игрок, его уровень очень высок.

– Может ли «Барселона» рассчитывать на то, что «Малага» обыграет в последнем туре ?

– Если бы у моей бабушки были колеса, она была бы велосипедом, – отшутился Энрике.