Луис Энрике: «Можем ли рассчитывать, что «Малага» обыграет «Реал»? Если бы у бабушки были колеса, она была бы велосипедом»
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился мнением о победе над «Осасуной» (7:1).
– Этот матч добавит уверенности Пако Алькасеру и Андре Гомешу.
То, что Маскерано раньше не забивал, – просто удивительно. Это топ-игрок, его уровень очень высок.
– Может ли «Барселона» рассчитывать на то, что «Малага» обыграет в последнем туре «Реал»?
– Если бы у моей бабушки были колеса, она была бы велосипедом, – отшутился Энрике.
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