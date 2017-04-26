Роберт Евдокимов: «Знаю точно, если бы наш игрок так упал в чужой штрафной, судья бы не поставил пенальти»
Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов остался недоволен судейством Михаила Вилкова в матче с «Зенитом» (0:1).
– У нас было много игр, в которых мы выполняли установку, вроде бы, неплохо играли, имели преимущество, но но побеждали. Тем не менее, сегодня против такой команды, как «Зенит», сыграли, на мой взгляд, очень качественно, имели явное преимущество по голевым моментам, но поражение – оно все равно поражение.
– Как оцените эпизод с пенальти?
– Еще раз говорю, у нас великолепные судьи. Я знаю точно: если бы наш футболист так упал в штрафной площади в таком моменте, пенальти бы не было. Нам поставили.
– Чего не хватило в концовке?
– Не знаю. Мы атаковали, создавали голевые моменты, перешли на навал, выигрывали верх, были подходы, эпизоды. Ребята сделали все, что могли. Но мяч не шел в ворота, хотя в целом были хорошие моменты.
– Как оцените игру голкипера Александра Руденко?
– Я всегда говорил, что он может удивить, и сегодня он отыграл практически без ошибок. Да, честно говоря, и голевых моментов-то в нашу сторону почти не было. Поэтому оценить очень тяжело. А так, он очень уверенный в себе парень. Настал его черед в связи с травмами Абакумова, Кержакова, и пока Гутор не восстановился. И он себя очень хорошо проявляет, – заявил Евдокимов в эфире телеканала «Наш футбол».
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