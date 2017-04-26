Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов остался недоволен судейством Михаила Вилкова в матче с (0:1).

– У нас было много игр, в которых мы выполняли установку, вроде бы, неплохо играли, имели преимущество, но но побеждали. Тем не менее, сегодня против такой команды, как , сыграли, на мой взгляд, очень качественно, имели явное преимущество по голевым моментам, но поражение – оно все равно поражение.

– Как оцените эпизод с пенальти?

– Еще раз говорю, у нас великолепные судьи. Я знаю точно: если бы наш футболист так упал в штрафной площади в таком моменте, пенальти бы не было. Нам поставили.

– Чего не хватило в концовке?

– Не знаю. Мы атаковали, создавали голевые моменты, перешли на навал, выигрывали верх, были подходы, эпизоды. Ребята сделали все, что могли. Но мяч не шел в ворота, хотя в целом были хорошие моменты.

– Как оцените игру голкипера ?

– Я всегда говорил, что он может удивить, и сегодня он отыграл практически без ошибок. Да, честно говоря, и голевых моментов-то в нашу сторону почти не было. Поэтому оценить очень тяжело. А так, он очень уверенный в себе парень. Настал его черед в связи с травмами Абакумова, Кержакова, и пока Гутор не восстановился. И он себя очень хорошо проявляет, – заявил Евдокимов в эфире телеканала «Наш футбол».