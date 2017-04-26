Главный тренер Мирча Луческу поделился мнением о победе над «Оренбургом» (1:0).

– Самое важное, что сегодня мы добились победы и завоевали три очка в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Что могу сказать о своей команде: мы доминировали практически на протяжении всего матча, имели преимущество, контролировали игру. Но позволили во втором тайме сопернику перехватить инициативу. Их фланговые подачи и стандарты были очень опасны.

– Что думаете по эпизоду с пенальти? Показалось, что вы сами удивились решению его назначить.

– Судья был рядом с эпизодом, я был далеко, он лучше видел. По словам наших игроков, пенальти там был.

– Можно ли ожидать изменения в составе на следующую игру, учитывая график?

– Естественно, мы будем готовиться. Мы нуждаемся в победе на выезде. Есть четыре дня для анализа сегодняшнего матча и для хорошей подготовки к последующей.

– Вы говорите о борьбе за место в Лиге чемпионов. В следующем туре играют ЦСКА со «Спартаком». Вы будете болеть за «Спартак»?

– Это меня не касается. Это дело этих двух команд, а мы делаем свое дело – стараемся победить в каждой игре, – сказал Луческу в эфире телеканала «Наш футбол».