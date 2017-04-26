FA дисквалифицировала Джоуи Бартона на 18 месяцев за ставки на футбол
Полузащитник «Бернли» Джоуи Бартон на 18 месяцев отстранен от любой футбольной деятельности.
Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала 34-летнего хавбека после того, как он признал свою вину в связи с делом о ставках.
Как утверждалось ранее, Бартон в период с 26 марта 2006 по 13 мая 2016 года сделал 1260 ставок на различные события и исходы, нарушив правила FA.
Бартон также был оштрафован на 30 тысяч фунтов и получил предупреждение на будущее.
В ноябре 2016 года Бартон уже был дисквалифицирован на один матч за ставки на футбол.
Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.
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