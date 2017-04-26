FA дисквалифицировала Джоуи Бартона на 18 месяцев за ставки на футбол

Полузащитник «Бернли» на 18 месяцев отстранен от любой футбольной деятельности.

дисквалифицировала 34-летнего хавбека после того, как он признал свою вину в связи с делом о ставках.

Как утверждалось ранее, Бартон в период с 26 марта 2006 по 13 мая 2016 года сделал 1260 ставок на различные события и исходы, нарушив правила FA.

Бартон также был оштрафован на 30 тысяч фунтов и получил предупреждение на будущее.

В ноябре 2016 года Бартон уже был дисквалифицирован на один матч за ставки на футбол.

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

Ставки, книга, изгнание. Джоуи Бартон возвращается в АПЛ?