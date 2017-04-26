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    FA дисквалифицировала Джоуи Бартона на 18 месяцев за ставки на футбол

    Теги Джоуи Бартон премьер-лига Англия дисквалификации Бернли Футбольная ассоциация Англии

    Полузащитник «Бернли» Джоуи Бартон на 18 месяцев отстранен от любой футбольной деятельности.

    Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала 34-летнего хавбека после того, как он признал свою вину в связи с делом о ставках.

    Как утверждалось ранее, Бартон в период с 26 марта 2006 по 13 мая 2016 года сделал 1260 ставок на различные события и исходы, нарушив правила FA.

    Бартон также был оштрафован на 30 тысяч фунтов и получил предупреждение на будущее.

    В ноябре 2016 года Бартон уже был дисквалифицирован на один матч за ставки на футбол.

    Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

    Ставки, книга, изгнание. Джоуи Бартон возвращается в АПЛ?

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