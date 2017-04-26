Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Арсен Венгер: «Не думаю, что Санчеса продадут в другой клуб АПЛ. Он хочет остаться»

    Теги Арсен Венгер Алексис Санчес премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер уверен, что полузащитник Алексис Санчес продлит контракт с клубом.

    «Лично я полагаю, что он останется и подпишет новый контракт. Он счастлив здесь. У него есть желание остаться. Я глубоко убежден в этом.

    Я не думаю, что его продадут в какой-либо другой клуб АПЛ, это точно. Вопрос в том, почему его вообще будут продавать другому клубу? Мы хотим быть настолько сильными, насколько это возможно, и не собираемся не укреплять другие команды.

    Как я уже сказал, думаю, что он останется и подпишет контракт. Обе стороны хотят прийти к соглашению, и я верю, что это произойдет.

    Я буду работать до последнего дня сезона. Трансферные цели важны для будущего клуба. Мое будущее в клубе вторично. Важно лишь будущее клуба», – сказал Венгер.

    Подробную статистику выступлений Санчеса можно посмотреть здесь.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться