Главный тренер Арсен Венгер уверен, что полузащитник Алексис Санчес продлит контракт с клубом.

«Лично я полагаю, что он останется и подпишет новый контракт. Он счастлив здесь. У него есть желание остаться. Я глубоко убежден в этом.

Я не думаю, что его продадут в какой-либо другой клуб АПЛ, это точно. Вопрос в том, почему его вообще будут продавать другому клубу? Мы хотим быть настолько сильными, насколько это возможно, и не собираемся не укреплять другие команды.

Как я уже сказал, думаю, что он останется и подпишет контракт. Обе стороны хотят прийти к соглашению, и я верю, что это произойдет.

Я буду работать до последнего дня сезона. Трансферные цели важны для будущего клуба. Мое будущее в клубе вторично. Важно лишь будущее клуба», – сказал Венгер.

Подробную статистику выступлений Санчеса можно посмотреть здесь.