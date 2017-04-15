Венгер сказал Санчесу, что зарплата в 300 тысяч в неделю расшатает ситуацию в «Арсенале»
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поговорил с атакующим хавбеком Алексисом Санчесом о возможном увеличении зарплаты.
Француз заявил полузащитнику, что атмосфера в команде и финансовое положение клуба будут дестабилизированы, если «Арсенал» согласится платить чилийцу 300 тысяч фунтов в неделю.
Сейчас футболист зарабатывает порядка 130 тысяч. Его действующий контракт рассчитан до лета 2018 года.
В «Арсенале» мало футболистов, которые получают больше 100 тысяч за неделю. К таковым относятся только Санчес, вратарь Петр Чех, полузащитник Месут Озил и нападающий Тео Уолкотт.
Арсен Венгер: «Не могу подтвердить, что мы предложили Санчесу 300 тысяч фунтов в неделю»
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