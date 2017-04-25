Тренер «Урала» Александр Тарханов передал впечатления от игры со (0:1).

«Второй тайм получился достаточно хорошим. Атаковали обе команды, хотя острых моментов не возникало. Были удары со средней дистанции, подходы.

Ввиду дисквалификаций игроков мы видоизменили состав. Особенно это коснулось опорной зоны. В Санкт-Петербурге, я считаю, игроков удалили ни за что.

В целом «Спартак» сильнее, и замены у него сильнее. Хотя наша молодежь выглядела неплохо.

У «Спартака» более сбалансированная игра, чем у . Там больше индивидуальное мастерство.

Павленко не терял мячи, старался. Но в центральной зоне нужно играть быстрее, когда против тебя Фернандо и Зобнин.

– старательный футболист, он пашет. Был не заметен сегодня? Мельгарехо тоже был не заметен!

Что касается календаря, то весь мир так играет. Мы ветеранами сыграли 17 матчей за 18 дней! И все выиграли!» – сказал Тарханов.

Что нужно «Спартаку», чтобы оформить чемпионство?