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    Александр Тарханов: «У «Спартака» более сбалансированная игра, чем у «Зенита»

    Теги Спартак Зенит Премьер-лига Россия Урал Александр Тарханов Александр Павленко Лоренсо Мельгарехо Роман Зобнин Фернандо Владимир Ильин календарь

    Тренер «Урала» Александр Тарханов передал впечатления от игры со «Спартаком» (0:1).

    «Второй тайм получился достаточно хорошим. Атаковали обе команды, хотя острых моментов не возникало. Были удары со средней дистанции, подходы.

    Ввиду дисквалификаций игроков мы видоизменили состав. Особенно это коснулось опорной зоны. В Санкт-Петербурге, я считаю, игроков удалили ни за что.

    В целом «Спартак» сильнее, и замены у него сильнее. Хотя наша молодежь выглядела неплохо.

    У «Спартака» более сбалансированная игра, чем у «Зенита». Там больше индивидуальное мастерство.

    Павленко не терял мячи, старался. Но в центральной зоне нужно играть быстрее, когда против тебя Фернандо и Зобнин.

    Ильин – старательный футболист, он пашет. Был не заметен сегодня? Мельгарехо тоже был не заметен!

    Что касается календаря, то весь мир так играет. Мы ветеранами сыграли 17 матчей за 18 дней! И все выиграли!» – сказал Тарханов.

    Что нужно «Спартаку», чтобы оформить чемпионство?

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