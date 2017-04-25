Матч «Монако» – «Ювентус» не покажут по общедоступным каналам Франции из-за дебатов Макрона и Ле Пен
Широкая аудитория во Франции не сможет посмотреть первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «Монако» и «Ювентусом».
Игру, которая состоится 3 мая, не покажут во Франции по общедоступным каналам из-за того, что в это же время TF1 и France 2 будут транслировать дебаты двух участников второго тура президентских выборов – Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен.
Дебаты были запланированы еще две недели назад, а дата матча определилась только на прошлой неделе.
Французы смогут посмотреть матч «Монако» – «Ювентус» на платном канале BeIN Sports.
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