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    Матч «Монако» – «Ювентус» не покажут по общедоступным каналам Франции из-за дебатов Макрона и Ле Пен

    Теги Монако Ювентус Лига чемпионов телевидение политика

    Широкая аудитория во Франции не сможет посмотреть первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «Монако» и «Ювентусом».

    Игру, которая состоится 3 мая, не покажут во Франции по общедоступным каналам из-за того, что в это же время TF1 и France 2 будут транслировать дебаты двух участников второго тура президентских выборов – Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен.

    Дебаты были запланированы еще две недели назад, а дата матча определилась только на прошлой неделе.

    Французы смогут посмотреть матч «Монако» – «Ювентус» на платном канале BeIN Sports.

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