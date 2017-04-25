Кавани продлил контракт с «ПСЖ» до 2020 года
Нападающий Эдинсон Кавани продлил контракт с «ПСЖ».
Новое соглашение рассчитано до лета 2020 года.
«Сейчас Эдинсон просто лучший голеадор в мире. Он входит в элитный круг великолепных нападающих, которые играют в Европе.
Кавани связан страстной любовью с клубом, городом и болельщиками. Он войдет в историю «ПСЖ», – сказал президент французского клуба Нассер Аль-Хелайфи.
Фото: официальный сайт «ПСЖ»
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