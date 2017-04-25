Кавани продлил контракт с «ПСЖ» до 2020 года

Нападающий Эдинсон Кавани продлил контракт с .

Новое соглашение рассчитано до лета 2020 года.

«Сейчас Эдинсон просто лучший голеадор в мире. Он входит в элитный круг великолепных нападающих, которые играют в Европе.

Кавани связан страстной любовью с клубом, городом и болельщиками. Он войдет в историю «ПСЖ», – сказал президент французского клуба .

Фото: официальный сайт «ПСЖ»