Форвард «Урала» Роман Павлюченко высказался об игре с (0:2).

Судья Алексей Еськов во втором тайме удалил трех футболистов екатеринбургской команды.

«Сколько лет я в футболе, первый раз такое встречаю. Никогда не думал, что арбитр может так нагло решать исход матча. В современном футболе так просто не делают.

Я живой человек, у меня есть эмоции. Вижу, что моя команда играет, все отдаются на поле. Понимаем, что реально можем увести очки из Санкт-Петербурга. Но в какой-то момент в игру влезает арбитр и начинает ее портить удалениями!

Конечно, мне нельзя было так сильно проявлять свои эмоции, но стало очень обидно за ребят. Понимал, что даже одно удаление против «Зенита» – считай, уже поражение. Но на эмоциях стал разговаривать с судьей. Получил желтую. Начал еще больше слов говорить в адрес арбитра, за что получил прямую красную. С одной стороны, подвел команду. С другой, игрок имеет право влиять на судью, говорить, что так нельзя делать.

Мне кажется, целью Еськова было посадить на карточки Ромку Емельянова и , чтобы в дальнейшем удалить их за любой контакт. Это мое мнение. Возможно, я ошибаюсь. Все же видели, что Бикфалви играет в мяч, протыкает его. Получать за такое вторую желтую – неправильно.

Удаление Емельянова тоже несправедливое. Дзюба спровоцировал Ромку, еще и ударил его по спине. После этого Емельянов чуть-чуть потолкался. А судья, зная, что у него уже есть желтая карточка, мог бы не показывать вторую. Он и так уже двух наших удалил! Мог бы просто подозвать виновников и предупредить: «Еще раз исполните – покажу по желтой». Но Еськов берет и показывает вторую желтую Ромке. Хотя он должен был попросту удалить Дзюбу. Это все неправильно, так поступать просто нельзя», – сказал нападающий.

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