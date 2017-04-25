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    Роман Павлюченко: «Еськов хотел посадить на карточки Емельянова и Бикфалви, чтоб затем удалить их за любой контакт»

    Теги Зенит Артем Дзюба Роман Павлюченко Премьер-лига Россия судьи Урал Роман Емельянов Алексей Еськов Эрик Бикфалви

    Форвард «Урала» Роман Павлюченко высказался об игре с «Зенитом» (0:2).

    Судья Алексей Еськов во втором тайме удалил трех футболистов екатеринбургской команды.

    «Сколько лет я в футболе, первый раз такое встречаю. Никогда не думал, что арбитр может так нагло решать исход матча. В современном футболе так просто не делают.

    Я живой человек, у меня есть эмоции. Вижу, что моя команда играет, все отдаются на поле. Понимаем, что реально можем увести очки из Санкт-Петербурга. Но в какой-то момент в игру влезает арбитр и начинает ее портить удалениями!

    Конечно, мне нельзя было так сильно проявлять свои эмоции, но стало очень обидно за ребят. Понимал, что даже одно удаление против «Зенита» – считай, уже поражение. Но на эмоциях стал разговаривать с судьей. Получил желтую. Начал еще больше слов говорить в адрес арбитра, за что получил прямую красную. С одной стороны, подвел команду. С другой, игрок имеет право влиять на судью, говорить, что так нельзя делать.

    Мне кажется, целью Еськова было посадить на карточки Ромку Емельянова и Эрика Бикфалви, чтобы в дальнейшем удалить их за любой контакт. Это мое мнение. Возможно, я ошибаюсь. Все же видели, что Бикфалви играет в мяч, протыкает его. Получать за такое вторую желтую – неправильно.

    Удаление Емельянова тоже несправедливое. Дзюба спровоцировал Ромку, еще и ударил его по спине. После этого Емельянов чуть-чуть потолкался. А судья, зная, что у него уже есть желтая карточка, мог бы не показывать вторую. Он и так уже двух наших удалил! Мог бы просто подозвать виновников и предупредить: «Еще раз исполните – покажу по желтой». Но Еськов берет и показывает вторую желтую Ромке. Хотя он должен был попросту удалить Дзюбу. Это все неправильно, так поступать просто нельзя», – сказал нападающий.

    Роман Павлюченко: «Я понимаю, что открывали новую арену и «Зенит» должен выиграть, но надо играть в честный футбол»

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