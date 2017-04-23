Нападающий «Урала» Роман Павлюченко раскритиковал арбитра Алексея Еськова по итогам матча с «Зенитом» (0:2), в котором были удалены три футболиста екатеринбургской команды.

«Все видели, что произошло – я на эмоциях начал разговаривать с судьей. Наверное, не должен был так делать, но это игра, мы не в самом лучшем положении в турнирной таблице, нам каждое очко важно.

Мы вчера приехали не проигрывать, мы приехали побеждать или как минимум увести ничью. И когда игра складывалась, мы понимали, что реально можем обыграть «Зенит», судья берет и внаглую делает вещи, которые я не мог понять и принять.

Я, как самый старший игрок команды, подбежал к судье и стал на эмоциях разговаривать. Так нельзя делать, но я тоже человек, меня перехлестнули нервы, эмоции, и я начал подкрикивать на судью, схватил его за руку и спросил: «Зачем вы это делаете?», за что получил желтую. После этого я не успокоился, продолжал спорить, и получил уже красную.

Не сдержался, признаю, но я хотел заступиться за партнеров по команде, мне не все равно на результат. Я играю за «Урал», я переживаю за результат. Но то, что произошло вчера, просто не укладывается в голове. Я считаю, что так поступать нельзя. Я понимаю, что открывали новую арену и «Зенит» должен выиграть, но надо играть в честный футбол.

Да, я обязательно приеду на заседание КДК, думаю, будет и главный арбитр встречи, мы сядем и поговорим. Если я где-то не прав, то обязательно принесу ему свои извинения, я не должен был так делать. С одной стороны, я подвел команду, с другой – я не мог просто сдержаться, когда арбитр взял и внаглую показал красную ни за что. Я обязан был подойти к судье и спросить, почему он так поступает, но просто не с такими эмоциями, перегнул палку.

Это футбол, и никто не хочет проигрывать, меня так воспитывали, – продолжил он. – А когда еще кто-то помогает ради победы другой команды… Представляю, какое у меня было злое лицо в тот момент! Судья наверное подумал: «Лучше я его удалю, чтобы не видеть больше это лицо», – сказал Павлюченко.

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