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    Артур Григорьянц: «Еськов видел удар Дзюбы и посчитал это борьбой за позицию»

    Теги Артем Дзюба Премьер-лига Россия Урал КДК РФС Роман Емельянов Алексей Еськов Артур Григорьянц

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение главного арбитра встречи 24-го тура РФПЛ «Зенит» – «Урал» (2:0) Алексея Еськова показать нападающему хозяев поля Артему Дзюбе желтую карточку за стычку с хавбеком «Урала» Романом Емельяновым, а игроку гостей – вынести второе предупреждение.

    «Судья видел весь эпизод между Дзюбой и Емельяновым, я разговаривал с ним и Будогосским.

    Еськов сказал, что он видел удар Дзюбы и считает это борьбой за позицию. Поэтому мы опирались на слова арбитра и регламент. Мы не можем рассматривать эпизод, который уже оценил судья, а арбитр этот эпизод оценил желтой карточкой», – сказал Григорьянц.

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