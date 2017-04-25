Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение главного арбитра встречи 24-го тура РФПЛ «Зенит» – «Урал» (2:0) Алексея Еськова показать нападающему хозяев поля Артему Дзюбе желтую карточку за стычку с хавбеком «Урала» Романом Емельяновым, а игроку гостей – вынести второе предупреждение.

«Судья видел весь эпизод между Дзюбой и Емельяновым, я разговаривал с ним и Будогосским.

Еськов сказал, что он видел удар Дзюбы и считает это борьбой за позицию. Поэтому мы опирались на слова арбитра и регламент. Мы не можем рассматривать эпизод, который уже оценил судья, а арбитр этот эпизод оценил желтой карточкой», – сказал Григорьянц.