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    Денис Глушаков: «КДК справедливо разобрался в эпизоде»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Урал КДК РФС Денис Глушаков

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал решение КДК РФС, который не стал применять дополнительных санкций к капитану московской команды за удаление в игре 24-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:3).

    «Рад, что только один матч, члены КДК справедливо разобрались в эпизоде!» – написал Глушаков в твиттере.

    Таким образом, Глушаков пропустит матч 25-го тура с «Уралом», который состоится сегодня вечером, и сможет принять участие в предстоящем дерби с ЦСКА.

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