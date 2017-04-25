Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал решение КДК РФС, который не стал применять дополнительных санкций к капитану московской команды за удаление в игре 24-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:3).

«Рад, что только один матч, члены КДК справедливо разобрались в эпизоде!» – написал Глушаков в твиттере.

Таким образом, Глушаков пропустит матч 25-го тура с «Уралом», который состоится сегодня вечером, и сможет принять участие в предстоящем дерби с ЦСКА.