Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре прокомментировал судейство в матче 1/2 финала Кубка Англии против «Арсенала» (1:2) и поделился ожиданиями от встречи с «Манчестер Юнайтед».

Арбитр кубковой игры Крэйг Поусон отменил гол Серхио Агуэро.

«Думаю, что судьи должны прекратить это. Я очень расстроен. Такое происходит уже не в первый раз.

Возможно, в матче с «МЮ» у нас будет более квалифицированный судья. Или вообще его не будет, я бы предпочел играть так. Это большая, важная игра», – сказал Туре.

Матч «Сити» – «МЮ» состоится в четверг, 27 апреля. Начало встречи – в 22.00 по московскому времени.