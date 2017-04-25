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    Яя Туре: «Предпочел бы играть против «МЮ» без арбитра»

    Теги Яя Туре Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал

    Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре прокомментировал судейство в матче 1/2 финала Кубка Англии против «Арсенала» (1:2) и поделился ожиданиями от встречи с «Манчестер Юнайтед».

    Арбитр кубковой игры Крэйг Поусон отменил гол Серхио Агуэро.

    «Думаю, что судьи должны прекратить это. Я очень расстроен. Такое происходит уже не в первый раз.

    Возможно, в матче с «МЮ» у нас будет более квалифицированный судья. Или вообще его не будет, я бы предпочел играть так. Это большая, важная игра», – сказал Туре.

    Матч «Сити» – «МЮ» состоится в четверг, 27 апреля. Начало встречи – в 22.00 по московскому времени.

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