Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о поражении от в полуфинале Кубка Англии (1:2 ОТ).

«В таких матчах ты не можешь ждать, что будешь контролировать все ситуации. Но нам это удавалось большую часть времени. Мы играли так, как нужно играть для выхода в финал. Мы делали абсолютно все.

Поздравляю . Мы станем лучше в следующем сезоне. Мы бились, у нас было больше моментов, но реализация была такой же, как и в течение всего сезона. Мы играли так, как и хотели – это все.

Мы в печали, но завтра нам нужно будет готовиться к концовке сезона и тем матчам, которые у нас остались. Я не сожалею по поводу состава. Нам просто нужно биться в таких матчах. Мы должны добиваться результата. Следующий сезон будет лучше», – сказал Гвардиола.