Главный тренер Зинедин Зидан после поражения от «Барселоны» (2:3) прокомментировал свое решение поставить в стартовый состав вингера , который только восстановился после травмы и был заменен по ходу первого тайма.

«Гарет сказал мне, что он в порядке и полон желания сыграть. Я не жалею об этом решении.

Я расстроен за него, ведь он хотел играть, случившееся невозможно проконтролировать.

В понедельник он пройдет медосмотр, и мы узнаем, какая у него травма. Я надеюсь, он выбыл ненадолго», – сказал Зидан.

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