Зинедин Зидан: «Не жалею о решении поставить Бэйла в стартовый состав»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после поражения от «Барселоны» (2:3) прокомментировал свое решение поставить в стартовый состав вингера Гарета Бэйла, который только восстановился после травмы и был заменен по ходу первого тайма.
«Гарет сказал мне, что он в порядке и полон желания сыграть. Я не жалею об этом решении.
Я расстроен за него, ведь он хотел играть, случившееся невозможно проконтролировать.
В понедельник он пройдет медосмотр, и мы узнаем, какая у него травма. Я надеюсь, он выбыл ненадолго», – сказал Зидан.
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