Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Зинедин Зидан: «Не жалею о решении поставить Бэйла в стартовый состав»

    Теги Барселона Реал Мадрид примера Испания травмы Зинедин Зидан Гарет Бэйл

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после поражения от «Барселоны» (2:3) прокомментировал свое решение поставить в стартовый состав вингера Гарета Бэйла, который только восстановился после травмы и был заменен по ходу первого тайма.

    «Гарет сказал мне, что он в порядке и полон желания сыграть. Я не жалею об этом решении.

    Я расстроен за него, ведь он хотел играть, случившееся невозможно проконтролировать.

    В понедельник он пройдет медосмотр, и мы узнаем, какая у него травма. Я надеюсь, он выбыл ненадолго», – сказал Зидан.

    Месси – великий

    Просто. Невероятное. Класико

    Опрос

    Ну и кто лучший игрок мира?

    56407 голосов 200
    • Месси
      72%
    • Все равно Роналду
      28%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться