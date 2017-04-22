«Зенит» опубликовал фото президентской ложи «Крестовского»
«Зенит» опубликовал фото президентской ложи стадиона на Крестовском острове.
«Публикуем фотографию президентской ложи для тех, кто пишет всякие глупости о сносе лож и ремонте их за счет «Метростроя». Еще раз повторяем, что клуб отремонтировал все 36 вип-лож в соответствии с нашими обязательствами перед спонсорами. Фото 1 и 2 – президентская ложа, 3 – стандартная», – пояснили сотрудники петербургского клуба.
Ранее сообщалось, что «Газпром не устроило качество вип-лож на стадионе.
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