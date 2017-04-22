«Зенит» опубликовал фото президентской ложи «Крестовского»

опубликовал фото президентской ложи стадиона на Крестовском острове.

«Публикуем фотографию президентской ложи для тех, кто пишет всякие глупости о сносе лож и ремонте их за счет «Метростроя». Еще раз повторяем, что клуб отремонтировал все 36 вип-лож в соответствии с нашими обязательствами перед спонсорами. Фото 1 и 2 – президентская ложа, 3 – стандартная», – пояснили сотрудники петербургского клуба.

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb) Апр 22 2017 в 2:18 PDT

Ранее сообщалось, что «Газпром не устроило качество вип-лож на стадионе.

Что случилось со стадионом в Петербурге с тех пор, как его достроили