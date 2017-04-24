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    Директор по безопасности «Ростова»: «Никакой драки с ОМОНом не было, все нормально»

    Теги Спартак Ростов Олимп-2 Премьер-лига Россия происшествия болельщики

    Директор по безопасности «Ростова» Виктор Кулешов опроверг информацию об избиении болельщиков «Спартака» сотрудниками ОМОНа при входе на гостевой сектор стадиона «Олимп-2» перед началом встречи 24-го тура РФПЛ «Ростов» – «Спартак» (3:0).

    «Никакой драки и никакого инцидента с ОМОНом не было. У нас игра закончилась рукопожатиями, все было хорошо. Что там было, я не знаю.

    У нас работали все четыре турникета, и все было нормально, через них проходили. После игры никаких вопросов не было. Если какая-то стычка и была, то я о ней не знаю», – сказал Кулешов.

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