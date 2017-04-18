Пресс-служба «Ростова» сообщила, что в продаже не осталось билетов на домашний матч 24-го тура премьер-лиги со .

«Уважаемые болельщики, сообщаем вам о том, что все билеты на матч – проданы.

Обращаем ваше внимание, что продолжается продажа билетов на домашние матчи с «Уфой» и «Амкаром».

Напоминаем, что в одни руки продается по 2 билета на каждый из матчей», – говорится в заявлении клуба.

Матч «Ростов» — «Спартак» состоится 22 апреля и начнется в 16.30 по московскому времени. Стадион вмещает 17 тысяч зрителей.