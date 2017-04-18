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    «Ростов» – «Спартак». Все билеты на матч проданы

    Теги Спартак Ростов Олимп-2 Премьер-лига Россия болельщики

    Пресс-служба «Ростова» сообщила, что в продаже не осталось билетов на домашний матч 24-го тура премьер-лиги со «Спартаком».

    «Уважаемые болельщики, сообщаем вам о том, что все билеты на матч «Ростов»«Спартак» проданы.

    Обращаем ваше внимание, что продолжается продажа билетов на домашние матчи с «Уфой» и «Амкаром».

    Напоминаем, что в одни руки продается по 2 билета на каждый из матчей», – говорится в заявлении клуба.

    Матч «Ростов» — «Спартак» состоится 22 апреля и начнется в 16.30 по московскому времени. Стадион «Олимп-2» вмещает 17 тысяч зрителей.

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