«Ростов» – «Спартак». Все билеты на матч проданы
Пресс-служба «Ростова» сообщила, что в продаже не осталось билетов на домашний матч 24-го тура премьер-лиги со «Спартаком».
«Уважаемые болельщики, сообщаем вам о том, что все билеты на матч «Ростов» – «Спартак» проданы.
Обращаем ваше внимание, что продолжается продажа билетов на домашние матчи с «Уфой» и «Амкаром».
Напоминаем, что в одни руки продается по 2 билета на каждый из матчей», – говорится в заявлении клуба.
Матч «Ростов» — «Спартак» состоится 22 апреля и начнется в 16.30 по московскому времени. Стадион «Олимп-2» вмещает 17 тысяч зрителей.
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