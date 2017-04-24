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    Судья не внес саркастические аплодисменты Рамоса в рапорт

    Теги Барселона Реал Мадрид Серхио Рамос примера Испания Неймар Алехандро Эрнандес

    Арбитр Алехандро Хосе Эрнандес, работавший на матч 33-го тура примеры «Реал» – «Барселона» (3:2), не внес в рапорт саркастические аплодисменты защитника хозяев поля Серхио Рамоса.

    При удалении Рамос сказал защитнику «Барселоны» Жерару Пике, что он слишком много болтает, после чего капитан «Реала» саркастически поаплодировал.

    За подобный жест в матче 31-го тура примеры был дисквалифицирован на 3 матча нападающий каталонского клуба Неймар. Из-за решения Королевской испанской футбольной федерации бразильский футболист не смог принять участие в игре с «Реалом». 

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