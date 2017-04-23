«Зенит»: на матче с «Уралом» было 20 тысяч болельщиков. Вице-губернатор Петербурга: было 11 тысяч
«Зенит» сообщил, что матч чемпионата России с «Уралом» (2:0) посетили 20 004 болельщика.
Клуб не мог продать больше билетов, так как игра проходила под статусом тестового мероприятия.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, в свою очередь, заявил, что на самом деле на игру пришли 11 тысяч человек.
«11 тысяч зрителей сегодня на стадионе во время матча «Зенита» с «Уралом» – это официальные данные ГК «Охрана». Не доверять официальным данным никаких причин нет. Это статистика, ничего личного», – написал Албин в твиттере.
Первый матч на стадионе в Питере – и сразу скандал
Опрос
Судьи помогли «Зениту» победить?
- Да, просто убийство85%
- Нет, нормальное судейство15%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.