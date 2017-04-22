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    Иван Данильянц: «Нам удалось сделать так, чтобы «Спартак» не показал чемпионскую игру»

    Теги Спартак Ростов Тимофей Калачев Владимир Гранат Премьер-лига Россия Иван Данильянц

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о победе над «Спартаком» в матче чемпионата России (3:0).

    – Всех с победой! Хотел бы сегодняшний комментарий начать с баннера, где были перечислены все заслуги наших ребят в этом сезоне!  Наши футболисты это видели и чувствовали. Всю эту поддержку нам удалось воплотить в победу. Спасибо нашим болельщикам за терпение, которое они проявили. Они ждали этой победы, и она случилась.

    - Что с Калачевым?

    – Пока неизвестно, но сильный ушиб точно есть. Врачи смотрят. Точный диагноз будет позже.

    - В начале матча «Спартак» оказывал давление на ворота «Ростова». Это был такой план на игру?

    – Нам было важно держать игру под своим контролем. Преимущество «Спартака» было связано с тем, что они очень хотели победить. После этой короткой фазы нам удалось направить игру в нужное русло. «Спартак» всегда играет по-разному и сегодня после предпоследней замены стал играть не в пять, а в четыре защитника. Это все требует внимательного рассмотрения.

    - Игра «Спартака» оправдала ваши ожидания?

    – Нам удалось сделать так, чтобы соперник не показал чемпионскую игру.

    - Вспоминали на установке скандальный матч первого круга?

    – Его никто не забыл, была спортивная злоба, но мы об этом ребятам ничего не говорили.

    – Как здоровье у Кудряшова?

    – У Кудряшова 1,5 мм смещение с осколками, нужно было это вправлять. Сегодня вечером он прилетает и с завтрашнего дня приступает к работе настолько, насколько ему позволил травма. Сотрясение было частичным, но маска исключает возможность повторения диагноза. Подробностей пока не знаю.

    – Когда на поле вернется Гранат?

    – Он был сегодня на матче, порадовался за ребят. Восстановление идет нормально, – сказал тренер.

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