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    Роман Емельянов: «Зенит» нам не забил, а судья, б.., сломал игру. Ему же выгодно, чтобы мы проиграли»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия судьи Урал Роман Емельянов

    Полузащитник «Урала» Роман Емельянов высказался по поводу судейства в матче с «Зенитом» (0:2).

    – Вы видите, что судья сделал. Удалил сразу двоих наших футболистов! Хотя сейчас все пишут, что Эрик Бикфалви сыграл в мяч, когда получал второе предупреждение. Карточки там не было. Не знаю, почему судья так поступил. Что касается моего удаления, то и Дзюба меня толкал, и я его. Но он первым начал. Посмотрим, как разберут мое удаление. «Зенит» нам не забил, а судья, б...., сломал игру. Если бы не арбитр, то, думаю, на ничью мы бы дотерпели.

    – Что все-таки происходило во время вашего конфликта с Дзюбой?

    – Уже не помню деталей, но, по-моему, мы оба толкались. Потом Дзюба начал толкать меня в спину, а я ему ответил. Молчать мне надо было, что ли? Было понятно, что судья даст мне карточку. Ему же выгодно, чтобы мы проиграли.

    – Теперь «Зенит» станут обвинять в работе с судьями. Однако в следующем туре «Урал» должен сыграть в гостях со «Спартаком». Нет подозрений, что в сегодняшнем судействе была рука «Спартака», против которого теперь не сыграют трое важных футболистов «Урала»?

    – Думаю, нет. «Зенит» борется за второе место, поэтому «Спартак», как мне кажется, ни при чем, – сказал Емельянов.

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    Судьи помогли «Зениту» победить?

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    • Да, просто убийство
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    • Нет, нормальное судейство
      15%

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