Полузащитник «Урала» Роман Емельянов высказался по поводу судейства в матче с (0:2).

– Вы видите, что судья сделал. Удалил сразу двоих наших футболистов! Хотя сейчас все пишут, что Эрик Бикфалви сыграл в мяч, когда получал второе предупреждение. Карточки там не было. Не знаю, почему судья так поступил. Что касается моего удаления, то и Дзюба меня толкал, и я его. Но он первым начал. Посмотрим, как разберут мое удаление. нам не забил, а судья, б...., сломал игру. Если бы не арбитр, то, думаю, на ничью мы бы дотерпели.

– Что все-таки происходило во время вашего конфликта с Дзюбой?

– Уже не помню деталей, но, по-моему, мы оба толкались. Потом Дзюба начал толкать меня в спину, а я ему ответил. Молчать мне надо было, что ли? Было понятно, что судья даст мне карточку. Ему же выгодно, чтобы мы проиграли.

– Теперь «Зенит» станут обвинять в работе с судьями. Однако в следующем туре должен сыграть в гостях со «Спартаком». Нет подозрений, что в сегодняшнем судействе была рука «Спартака», против которого теперь не сыграют трое важных футболистов ?

– Думаю, нет. борется за второе место, поэтому «Спартак», как мне кажется, ни при чем, – сказал Емельянов.