«Ман Сити» хочет купить Гризманна, сумма трансфера оценивается в 75 миллионов фунтов
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн привлек внимание «Манчестер Сити».
Английский клуб рассматривает форварда в качестве одной из основных трансферных целей. Гризманн отвечает представлениям тренера Хосепа Гвардиолы о том, какую роль должен выполнять нападающий.
Француз связан с «Атлетико» контрактом, рассчитанным до лета 2021 года. Как ожидается, «Манчестер Сити» предложит за футболиста 75 миллионов фунтов.
Другим претендентом на нападающего считается «Манчестер Юнайтед». «Челси» также следит за ситуацией вокруг Гризманна.
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