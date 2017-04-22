«Ман Сити» хочет купить Гризманна, сумма трансфера оценивается в 75 миллионов фунтов

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн привлек внимание .

Английский клуб рассматривает форварда в качестве одной из основных трансферных целей. Гризманн отвечает представлениям тренера о том, какую роль должен выполнять нападающий.

Француз связан с контрактом, рассчитанным до лета 2021 года. Как ожидается, «Манчестер Сити» предложит за футболиста 75 миллионов фунтов.

Другим претендентом на нападающего считается . «Челси» также следит за ситуацией вокруг Гризманна.