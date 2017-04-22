Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Ман Сити» хочет купить Гризманна, сумма трансфера оценивается в 75 миллионов фунтов

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Атлетико примера Испания возможные трансферы Хосеп Гвардиола Антуан Гризманн

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн привлек внимание «Манчестер Сити».

    Английский клуб рассматривает форварда в качестве одной из основных трансферных целей. Гризманн отвечает представлениям тренера Хосепа Гвардиолы о том, какую роль должен выполнять нападающий.

    Француз связан с «Атлетико» контрактом, рассчитанным до лета 2021 года. Как ожидается, «Манчестер Сити» предложит за футболиста 75 миллионов фунтов.

    Другим претендентом на нападающего считается «Манчестер Юнайтед». «Челси» также следит за ситуацией вокруг Гризманна.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться