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    Жардим может возглавить «Барселону»

    Теги Монако Барселона лига 1 Франция примера Испания отставки Леонарду Жардим

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим вошел в шорт-лист «Барселоны».

    Сообщается, что 42-летний португалец может возглавить каталонцев по окончании сезона, когда их покинет нынешний главный тренер команды Луис Энрике.

    Кроме того, Жардим получил приглашения от «Арсенала» и «Интера».

    Ранее стало известно, что «Барселона» также рассматривает кандидатуры Эрнесто Вальверде («Атлетик»), Оскара Гарсии («Ред Булл Зальцбург») и Хуана Карлоса Унсуэ, помощника Энрике.

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