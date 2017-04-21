Маурисио Почеттино: «Тоттенхэм» – самый популярный клуб Лондона, по истории мы на одном уровне с «Ливерпулем» и «МЮ»
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино высказался по поводу места клуба в английском футболе.
«Я бы хотел пробыть здесь как можно дольше, потому что это клуб с историей. Это самый популярный клуб в Лондоне, популярнее «Арсенала» и «Челси».
«Тоттенхэм» – исторический клуб, на одном уровне с «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». Мне здесь очень нравится.
Когда я пришел в этот проект три года назад, нашей целью было приблизиться к топ-4. И мы опережаем свой план. Если взглянуть на последние два сезона, «Тоттенхэм» – самая стабильная команда лиги. За последние два года мы набрали больше всех очков», – сказал Почеттино в эфире испанской радиостанции Cadena Ser.
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