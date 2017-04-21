Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Маурисио Почеттино: «Тоттенхэм» – самый популярный клуб Лондона, по истории мы на одном уровне с «Ливерпулем» и «МЮ»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Маурисио Почеттино

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино высказался по поводу места клуба в английском футболе.

    «Я бы хотел пробыть здесь как можно дольше, потому что это клуб с историей. Это самый популярный клуб в Лондоне, популярнее «Арсенала» и «Челси».

    «Тоттенхэм» – исторический клуб, на одном уровне с «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». Мне здесь очень нравится.

    Когда я пришел в этот проект три года назад, нашей целью было приблизиться к топ-4. И мы опережаем свой план. Если взглянуть на последние два сезона, «Тоттенхэм» – самая стабильная команда лиги. За последние два года мы набрали больше всех очков», – сказал Почеттино в эфире испанской радиостанции Cadena Ser.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться