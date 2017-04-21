Главный тренер Маурисио Почеттино высказался по поводу места клуба в английском футболе.

«Я бы хотел пробыть здесь как можно дольше, потому что это клуб с историей. Это самый популярный клуб в Лондоне, популярнее и «Челси».

«Тоттенхэм» – исторический клуб, на одном уровне с и «Ливерпулем». Мне здесь очень нравится.

Когда я пришел в этот проект три года назад, нашей целью было приблизиться к топ-4. И мы опережаем свой план. Если взглянуть на последние два сезона, – самая стабильная команда лиги. За последние два года мы набрали больше всех очков», – сказал Почеттино в эфире испанской радиостанции Cadena Ser.