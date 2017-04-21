На стадионе «Динамо» через мобильное приложение можно будет заказать еду на место и вызвать такси

Член совета директоров «Арена Парк Менеджмент» Кирилл Макарищев рассказал о техническом оснащении нового стадиона московского .

– Сколько для футбольного будет стоить аренда стадиона?

– У нас с футбольным клубом будет немного другая форма сотрудничества. «В лоб» никто платить не будет. Смотрите: есть активы всего объекта, есть активы футбольного клуба. Они складываются вместе, оцениваются, нарезаются на спонсорские пакеты. После этого мы совместно будем вести реализацию этих пакетов, пропорционально распределяя доходы.

– Что в стадионе революционного?

– Давайте начнем с того, что все технологии могут работать, когда на объекте есть полное покрытие вай-фаем и сотовой связью. У нас запроектирована активная система распределения сигнала, которая позволит равномерно по секторам распределять нагрузку по всему стадиону, арене и подтрибунным помещениям.

С компанией Tele2 мы заключили стратегическое соглашение, согласно которому они обеспечат наш комплекс устойчивой связью и устойчивым мобильным интернетом в каждой точке присутствия болельщиков.

В отличие от многих других арен, мы задумались об этом заранее, так что все болельщики будут иметь стабильный сигнал сети с первого дня. Каждый зритель сможет и комфортно поделиться радостью в соцсетях и принять звонок – вдруг у человека какая-то экстренная ситуация.

– Вы также говорили, что на стадионе будет работать доставка еды.

– У нас есть несколько сценариев, которые мы рассчитываем отработать. Первый – это купить еду дистанционно и прийти ее забрать через так называемый fast track. Примерно то же самое, что и в «Макдональдсе», когда вы делаете заказ, оплачиваете карточкой, получаете номер и спокойно забираете заказ к определенному времени и месту.

Второй сценарий – заказать еду прямо на посадочное место. Технология тоже отработанная, здесь ничего сложного и нового нет.

Мы предложим такую фишку: так называемое геопозициионирование. Вы делаете заказ через мобильное приложение и указываете точное место, куда его надо принести. Во избежание ошибок система автоматически сверит данные с вашим билетом. Фактически это такая система автопроверки, чтобы человеку действительно принесли заказ в нужное место.

– Что будет еще?

– В том же приложении, через которое зрители смогут заказывать еду, обязательно будет раздел статистики и информации о том, что происходит на поле и вне его пределов.

В том же приложении вы сможете, например, заказать такси: «Яндекс Такси», Uber, Gett – что угодно. Купить билеты через свой аккаунт в социальной сети, выбрать место и предварительно посмотреть вид с этого места на само поле.

А если купили билет и по каким-то причинам не можете попасть на игру, то вы гарантированно сможете его продать на так называемой вторичной бирже продажи билетов и вернуть средства. Это фактически работает как онлайн-аукцион.

Мы планируем также ввести со временем и динамическое ценообразование на билеты, когда на цену будут влиять факторы рейтинга игры, погоды за окном, трафика на улице – вплоть до колебания курса валют.

– Сколько стоит это приложение и его обслуживание?

– Оцениваем разработку и внедрение в нескольких десятков миллионов рублей. Это будет фактически отечественная разработка. Мы выбрали локального партнера для отработки технического задания и детально расписали бизнес-процессы, следующий шаг – уже разработка и внедрение, – сказал Макарищев.

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