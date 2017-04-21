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    На стадионе «Динамо» через мобильное приложение можно будет заказать еду на место и вызвать такси

    Теги БСА Динамо Премьер-лига Россия ФНЛ Динамо Москва стадионы

    Член совета директоров «Арена Парк Менеджмент» Кирилл Макарищев рассказал о техническом оснащении нового стадиона московского «Динамо».

    – Сколько для футбольного «Динамо» будет стоить аренда стадиона?

    – У нас с футбольным клубом будет немного другая форма сотрудничества. «В лоб» никто платить не будет. Смотрите: есть активы всего объекта, есть активы футбольного клуба. Они складываются вместе, оцениваются, нарезаются на спонсорские пакеты. После этого мы совместно будем вести реализацию этих пакетов, пропорционально распределяя доходы.

    – Что в стадионе революционного?

    – Давайте начнем с того, что все технологии могут работать, когда на объекте есть полное покрытие вай-фаем и сотовой связью. У нас запроектирована активная система распределения сигнала, которая позволит равномерно по секторам распределять нагрузку по всему стадиону, арене и подтрибунным помещениям.

    С компанией Tele2 мы заключили стратегическое соглашение, согласно которому они обеспечат наш комплекс устойчивой связью и устойчивым мобильным интернетом в каждой точке присутствия болельщиков.

    В отличие от многих других арен, мы задумались об этом заранее, так что все болельщики будут иметь стабильный сигнал сети с первого дня. Каждый зритель сможет и комфортно поделиться радостью в соцсетях и принять звонок – вдруг у человека какая-то экстренная ситуация.

    – Вы также говорили, что на стадионе будет работать доставка еды.

    – У нас есть несколько сценариев, которые мы рассчитываем отработать. Первый – это купить еду дистанционно и прийти ее забрать через так называемый fast track. Примерно то же самое, что и в «Макдональдсе», когда вы делаете заказ, оплачиваете карточкой,  получаете номер и спокойно забираете заказ к определенному времени и месту.

    Второй сценарий – заказать еду прямо на посадочное место. Технология тоже отработанная, здесь ничего сложного и нового нет.

    Мы предложим такую фишку: так называемое геопозициионирование. Вы делаете заказ через мобильное приложение и указываете точное место, куда его надо принести. Во избежание ошибок система автоматически сверит данные с вашим билетом. Фактически это такая система автопроверки, чтобы человеку действительно принесли заказ в нужное место.

    – Что будет еще?

    – В том же приложении, через которое зрители смогут заказывать еду, обязательно будет раздел статистики и информации о том, что происходит на поле и вне его пределов.

    В том же приложении вы сможете, например, заказать такси: «Яндекс Такси», Uber, Gett – что угодно. Купить билеты через свой аккаунт в социальной сети, выбрать место и предварительно посмотреть вид с этого места на само поле.

    А если купили билет и по каким-то причинам не можете попасть на игру, то вы гарантированно сможете его продать на так называемой вторичной бирже продажи билетов и вернуть средства. Это фактически работает как онлайн-аукцион.

    Мы планируем также ввести со временем и динамическое ценообразование на билеты, когда на цену будут влиять факторы рейтинга игры, погоды за окном, трафика на улице – вплоть до колебания курса валют.

    – Сколько стоит это приложение и его обслуживание?

    – Оцениваем разработку и внедрение в нескольких десятков миллионов рублей. Это будет фактически отечественная разработка. Мы выбрали локального партнера для отработки технического задания и детально расписали бизнес-процессы, следующий шаг – уже разработка и внедрение, – сказал Макарищев.

    Как сейчас выглядит стадион «Динамо»

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