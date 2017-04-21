УЕФА обвинил WADA в ситуации с дисквалификацией Мамаду Сако якобы за допинг

УЕФА опубликовал подробные результаты расследования по делу о применении запрещенных препаратов защитником Мамаду Сако.

27-летний французский защитник в сезоне-2015/16 признался, что без ведома клуба принимал средство для сжигания жира.

В конце апреля 2016 года, когда стало известно, что Сако провалил допинг-тест, игрока дисквалифицировали на месяца. Футболист пропустил финал Лиги Европы и Евро-2016. В конце мая УЕФА снял с Сако обвинение в употреблении допинга.

Теперь УЕФА объявил, что вещество (растительный экстракт Higenamine) не было включено в список запрещенных и даже не тестировалось в лабораториях. Организация заявила, что ситуации можно было бы избежать и обвинила во всем Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

представил экспертные отчеты двух профессоров о том, что Higenamine не был в запрещенном списке и не был частью группы запрещенных препаратов. Это утверждение было полностью поддержано УЕФА.

УЕФА упрекнул в том, что агентство не сформулировало четкой позиции по данному веществу, не провело исследований в лабораторных условиях, из-за чего сотрудники организации и сторонние эксперты не понимали, запрещен ли Higenamine.

Вторую часть нынешнего сезона Сако проводит на правах аренды в .