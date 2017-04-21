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    УЕФА обвинил WADA в ситуации с дисквалификацией Мамаду Сако якобы за допинг

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия УЕФА допинг Кристал Пэлас Мамаду Сако WADA

    УЕФА опубликовал подробные результаты расследования по делу о применении запрещенных препаратов защитником «Ливерпуля» Мамаду Сако.

    27-летний французский защитник в сезоне-2015/16 признался, что без ведома клуба принимал средство для сжигания жира.

    В конце апреля 2016 года, когда стало известно, что Сако провалил допинг-тест, игрока дисквалифицировали на месяца. Футболист пропустил финал Лиги Европы и Евро-2016. В конце мая УЕФА снял с Сако обвинение в употреблении допинга.

    Теперь УЕФА объявил, что вещество (растительный экстракт Higenamine) не было включено в список запрещенных и даже не тестировалось в лабораториях. Организация заявила, что ситуации можно было бы избежать и обвинила во всем Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

    Сако представил экспертные отчеты двух профессоров о том, что Higenamine не был в запрещенном списке и не был частью группы запрещенных препаратов. Это утверждение было полностью поддержано УЕФА.

    УЕФА упрекнул WADA в том, что агентство не сформулировало четкой позиции по данному веществу, не провело исследований в лабораторных условиях, из-за чего сотрудники организации и сторонние эксперты не понимали, запрещен ли Higenamine.

    Вторую часть нынешнего сезона Сако проводит на правах аренды в «Кристал Пэлас».

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