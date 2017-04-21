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    Ни один из немецких клубов впервые за 12 лет не вышел в полуфинал еврокубков

    Теги Бавария Шальке-04 Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Лига Европы

    «Шальке» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы победил «Аякс» (3:2), но вылетел из турнира, поскольку в первой игре уступил 0:2.

    Ранее на этой неделе «Бавария» и дортмундская «Боруссия» покинули Лигу чемпионов по итогам матчей 1/4 финала с «Реалом» и «Монако» соответственно.

    Таким образом, ни один из немецких клубов впервые с сезона-2004/05 не вышел в полуфинал еврокубков.

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