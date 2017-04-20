Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Игроки «Рубина» выкупят билеты для болельщиков на домашний матч с «Тереком»

    Теги Рубин Сергей Рыжиков Премьер-лига Россия болельщики Терек Казань-Арена

    Болельщики «Рубина» смогут бесплатно посетить домашний матч 25-го тура чемпионата России против «Терека».

    Лидеры казанской команды выступили с инициативой выкупить билеты для фанатов в связи с неудовлетворительными результатами и в честь дня рождения клуба.

    «Мы сами в шоке от наших результатов и в связи с этим хотим пригласить болельщиков на матч с «Тереком» и отпраздновать вместе день рождения клуба.

    Решение команды и игроков – мы хотим компенсировать все покупаемые билеты. Приходите на футбол, вход будет свободным», – сказал голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков.

    Матч «Рубин» – «Терек» пройдет 26 апреля на «Казань Арене». Начало встречи в 19:30.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться