Игроки «Рубина» выкупят билеты для болельщиков на домашний матч с «Тереком»

Болельщики «Рубина» смогут бесплатно посетить домашний матч 25-го тура чемпионата России против «Терека».

Лидеры казанской команды выступили с инициативой выкупить билеты для фанатов в связи с неудовлетворительными результатами и в честь дня рождения клуба.

«Мы сами в шоке от наших результатов и в связи с этим хотим пригласить болельщиков на матч с «Тереком» и отпраздновать вместе день рождения клуба.

Решение команды и игроков – мы хотим компенсировать все покупаемые билеты. Приходите на футбол, вход будет свободным», – сказал голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков.

Матч «Рубин» – «Терек» пройдет 26 апреля на «Казань Арене». Начало встречи в 19:30.