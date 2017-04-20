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    Клаудио Раньери: «Эра доминирования «Барселоны» в Европе закончилась»

    Теги Интер Милан Манчестер Юнайтед Аякс Ювентус Барселона Реал Мадрид Лига чемпионов Клаудио Раньери

    Бывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери заявил, что эра доминирования «Барселоны» в европейском футболе завершилась.

    «Были эры «Манчестер Юнайтед», «Аякса», «Ювентуса», «Милана», «Интера».

    Потом были «Барселона» и «Реал». Теперь для «Барселоны» все кончено», – сказал Раньери в эфире BT Sport.

    Каталонцы уступили «Ювентусу» (0:3, 0:0) и второй год подряд вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.

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