Клаудио Раньери: «Эра доминирования «Барселоны» в Европе закончилась»
Бывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери заявил, что эра доминирования «Барселоны» в европейском футболе завершилась.
«Были эры «Манчестер Юнайтед», «Аякса», «Ювентуса», «Милана», «Интера».
Потом были «Барселона» и «Реал». Теперь для «Барселоны» все кончено», – сказал Раньери в эфире BT Sport.
Каталонцы уступили «Ювентусу» (0:3, 0:0) и второй год подряд вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.
Игроки «Барселоны» после вылета из Лиги чемпионов
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