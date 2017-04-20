Бывший главный тренер «Лестера» заявил, что эра доминирования «Барселоны» в европейском футболе завершилась.

«Были эры , «Аякса», «Ювентуса», «Милана», «Интера».

Потом были «Барселона» и . Теперь для «Барселоны» все кончено», – сказал Раньери в эфире BT Sport.

Каталонцы уступили (0:3, 0:0) и второй год подряд вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.

Игроки «Барселоны» после вылета из Лиги чемпионов

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