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    Даниэл Алвес: «Победа над «Барселоной» – горькая радость для меня»

    Теги Ювентус Барселона Даниэл Алвес серия А Италия примера Испания Лига чемпионов Неймар

    Защитник «Ювентуса» Дани Алвес поделился впечатлениями после победы над «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей (3:0, 0:0).

    «Было тяжело, но я рад за команду и за своих партнеров. Этот вечер принес мне горькую радость, потому что по возвращении сюда нахлынули воспоминания о времени, проведенном на этом стадионе, и непривычно видеть, как твои друзья расстроены.

    Больно, но это часть нашей профессии. После игры я сказал Неймару, что это часть игры. Раньше я ему говорил, что не хотел бы встречаться с «Барселоной» после всего того, что мы прошли вместе, но в таких ситуациях чувства нужно оставлять вне поля.

    Каждый защищает цвета своей команды, и Неймару не нужно расстраиваться. Это всего лишь поражение, ему нужно двигаться дальше», – сказал Алвес.

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