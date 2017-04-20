Защитник Дани Алвес поделился впечатлениями после победы над «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей (3:0, 0:0).

«Было тяжело, но я рад за команду и за своих партнеров. Этот вечер принес мне горькую радость, потому что по возвращении сюда нахлынули воспоминания о времени, проведенном на этом стадионе, и непривычно видеть, как твои друзья расстроены.

Больно, но это часть нашей профессии. После игры я сказал , что это часть игры. Раньше я ему говорил, что не хотел бы встречаться с «Барселоной» после всего того, что мы прошли вместе, но в таких ситуациях чувства нужно оставлять вне поля.

Каждый защищает цвета своей команды, и Неймару не нужно расстраиваться. Это всего лишь поражение, ему нужно двигаться дальше», – сказал Алвес.