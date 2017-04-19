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    Виталий Мутко: «Атаки на Россию продолжатся. Это никак не связано со спортом»

    Теги Виталий Мутко ЧМ-2018 политика

    Вице-премьер Виталий Мутко отреагировал на слова сенатора из США Ричарда Блюменталя.

    Американский политик заявил о намерении отправить ФИФА письмо с просьбой лишить Россию права проводить ЧМ-2018.

    «Это бесперспективные вещи. Ясно, что атаки на Россию, которые связаны и с политикой, продолжатся. Ясно, что это никак не связано со спортом.

    Знаю, что вопрос неучастия в турнире национальными федерациями не обсуждается. В целом нас это не тревожит. Этот процесс необратим», – сказал Мутко.

    Ричард Блюменталь: «Россию должны лишить права принимать ЧМ-2018»

     

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