Вице-премьер Виталий Мутко отреагировал на слова сенатора из США Ричарда Блюменталя.

Американский политик заявил о намерении отправить ФИФА письмо с просьбой лишить Россию права проводить .

«Это бесперспективные вещи. Ясно, что атаки на Россию, которые связаны и с политикой, продолжатся. Ясно, что это никак не связано со спортом.

Знаю, что вопрос неучастия в турнире национальными федерациями не обсуждается. В целом нас это не тревожит. Этот процесс необратим», – сказал Мутко.

Ричард Блюменталь: «Россию должны лишить права принимать ЧМ-2018»