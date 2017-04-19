Тренер Зинедин Зидан высоко отозвался о нападающем Криштиану Роналду, забившем три гола в игре с «Баварией» (4:2).

«Возможно, болельщики больше не будут освистывать Роналду. Но это , такое может случаться время от времени. Криштиану это знает.

Единственное, что он делал, – это оставался спокойным. Роналду доказал свой класс на поле. Немногие футболисты всегда проявляют себя в ключевые моменты. Болельщики будут благодарны за то, что сделал Криштиану.

Роналду знает, что в важный момент всегда окажется, где надо. Сегодня он вновь это продемонстрировал.

То, что сделал Криштиану, нельзя как-то классифицировать. Немногие футболисты способны на такое, и мы все это понимаем», – сказал француз.

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