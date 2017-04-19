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    Нойер сломал ногу, когда Роналду забивал «Баварии» 3-й гол

    Теги Бавария Мануэль Нойер Криштиану Роналду Реал Мадрид Лига чемпионов травмы

    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер в концовке ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:4) по предварительному диагнозу получил перелом левой ноги.

    Эпизод произошел на 109-й минуте, когда голкипер оступился, а форвард мадридцев Криштиану Роналду забивал из офсайда третий гол (3:2).

    По возвращении в Мюнхен Нойер пройдет углубленное обследование, по результатам которого станет известен окончательный диагноз и срок восстановления вратаря.

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