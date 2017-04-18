Тренер Массимилиано Аллегри высказался об ответном матче с «Барселоной».

«Это не итоговый экзамен, а составная часть процесса роста. «Ювентус» всегда должен находиться в числе восьми лучших команд Европы. Таким должен быть стандарт. Думаю, «Ювентус» растет в техническом плане, но что важнее всего – в плане менталитета и веры в себя.

Возможность выйти в полуфинал важна. Но это лишь ступенька на пути в Кардифф. Если завтра победим, это не будет означать, что мы уже выиграли Лигу чемпионов. Это не так работает! Это ступенька на пути в Кардифф, один шаг.

Выигрывать трофеи – это не обыденность, а что-то экстраординарное. Особенно это касается Лиги чемпионов – турнира, состоящего из небольшого числа матчей. Тут не будет шанса исправиться, если расслабишься в какой-то день.

Сила классной команды заключается в том, чтобы не перевозбуждаться, а оставаться сосредоточенными и быть готовыми справляться с непредсказуемым развитием событий. Нельзя испытывать потрясение, что бы ни случилось.

Каждый раз, когда мяч оказывается у нас, – это шанс забить в ворота «Барселоны». Крайне важно сохранять спокойствие в трудные моменты, оставаться сосредоточенными, играть компактно. Это выведет нас в полуфинал», – поделился мыслями итальянец.

В Кардиффе состоится финал Лиги чемпионов.