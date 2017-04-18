Станислав Черчесов: «У «Спартака» есть все, чтобы проявлять себя на международной арене»
Тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил «Спартак» с 95-летием.
«Очень хочется, чтобы был сделан последний шаг на пути к чемпионству. У «Спартака» есть все, чтобы проявлять себя и на международной арене.
Мы в свое время трижды останавливались в шаге от еврокубков. Хотелось бы, чтобы то, что нам не удалось, сделало другое поколение», – сказал бывший вратарь московской команды.
Опрос
Вы хотите, чтобы «Спартак» стал чемпионом?
64446 голосов 48
- Да76%
- Нет24%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.