Тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил с 95-летием.

«Очень хочется, чтобы был сделан последний шаг на пути к чемпионству. У «Спартака» есть все, чтобы проявлять себя и на международной арене.

Мы в свое время трижды останавливались в шаге от еврокубков. Хотелось бы, чтобы то, что нам не удалось, сделало другое поколение», – сказал бывший вратарь московской команды.

«Спартак» – идеальный чемпион