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    Станислав Черчесов: «У «Спартака» есть все, чтобы проявлять себя на международной арене»

    Теги Спартак Станислав Черчесов Премьер-лига Россия Лига чемпионов Лига Европы

    Тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил «Спартак» с 95-летием.

    «Очень хочется, чтобы был сделан последний шаг на пути к чемпионству. У «Спартака» есть все, чтобы проявлять себя и на международной арене.

    Мы в свое время трижды останавливались в шаге от еврокубков. Хотелось бы, чтобы то, что нам не удалось, сделало другое поколение», – сказал бывший вратарь московской команды.

    «Спартак» – идеальный чемпион

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