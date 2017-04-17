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    Массимо Каррера: «Мне очень повезло быть частью спартаковской семьи. Горжусь своими воинами»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия фото Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Зенитом» (2:1) в домашнем матче 23-го тура РФПЛ поделился чувствами от пребывания в красно-белом клубе.

    «Моя команда, наши болельщики и наш символ – Спартак (гладиатор – прим. Sports.ru).

    Мне очень повезло быть частью этой семьи. Горжусь своими воинами!» – написал Каррера в инстаграме.

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